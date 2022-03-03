«Вот так красиво выкладываю»: Дарья Пынзарь приготовила свой фирменный холодец

В личном микроблоге телеведущей Дарьи Пынзарь появился рецепт холодца. Знаменитость поделилась секретом приготовления идеального блюда на основе куриного бульона.

Дарья Пынзарь опубликовала список ингридиентов для фирменного холодца.

Знаменитость взяла говядину на кости, курицу, морковь, репчатый лук, лавровый лист, веточки укропа, сок лимона, чеснок, душистый перец, соль и воду.

«Лимон я добавляю, чтобы из косточек кальций весь извлечь, полезный», — сообщила бизнесвумен.

Дарья отварила овощи и отдельно курицу. В мясной бульон знаменитость отправила все ингредиенты, кроме курицы и моркови с петрушкой.

Морковь и зелень Дарья Пынзарь отдельно выложила на стеклянный противень. Сверху добавила волокна куриного мяса. И все это уже залила бульоном.

«Морковь я отдельно отвариваю и вот так красиво выкладываю на блюдо. Процедила бульон, разобрала мясо. P.S. Мясо для бульона можно замочить в воде на несколько часов, так будет чище бульон», — отметила Пынзарь.

«Холодец застыл, сверху нет жира, я все тщательно убрала», — написала Дарья.

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