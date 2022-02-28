«Никогда не видела такой пустой аэропорт»: Дарья Пынзарь поделилась кадрами из «Шереметьево»

Бывшая участница проекта «Дом-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь, в понедельник утром улетела из Москвы.
Дарья Пынзарь отправилась в турецкую Аланью, где ее ждут муж Сергей Пынзарь и сыновья Тема и Давид.
Попутно Дарья Пынзарь поделилась кадрами из аэропорта «Шереметьево». Ведущая реалити-шоу призналась, что увиденное ее поразило.
«Никогда не видела такой пустой аэропорт. Чтобы вы понимали — это «Шереметьево». И — никого, ни одной очереди. Очень мало людей», — сказала Дарья Пынзарь за кадром.
Затем Дарья Пынзарь показала, как она поднимается по трапу самолета. И здесь ей вновь пришлось удивиться. В салоне авиалайнера не оказалось пустых мест.
«Самолет, кстати, полный», — добавила Дарья Пынзарь.
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