«Никогда не видела такой пустой аэропорт»: Дарья Пынзарь поделилась кадрами из «Шереметьево»

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь покинула Москву, отправившись в Турцию, где ее ждут муж и сыновья.

Бывшая участница проекта «Дом-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь, в понедельник утром улетела из Москвы.

Дарья Пынзарь отправилась в турецкую Аланью, где ее ждут муж Сергей Пынзарь и сыновья Тема и Давид.

Попутно Дарья Пынзарь поделилась кадрами из аэропорта «Шереметьево». Ведущая реалити-шоу призналась, что увиденное ее поразило.

«Никогда не видела такой пустой аэропорт. Чтобы вы понимали — это «Шереметьево». И — никого, ни одной очереди. Очень мало людей», — сказала Дарья Пынзарь за кадром.

Затем Дарья Пынзарь показала, как она поднимается по трапу самолета. И здесь ей вновь пришлось удивиться. В салоне авиалайнера не оказалось пустых мест.

«Самолет, кстати, полный», — добавила Дарья Пынзарь.

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