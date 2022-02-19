Большая коробка с подарками и вечеринка в стиле Baby Shark: Оксана Самойлова с размахом отметила двухлетие сына

Модель выбрала салатовое платье из трикотажа для дня рождения Давида.

Среди последних Stories личного микроблога бизнесвумен Оксаны Самойловой появилась запись, в которой знаменитость в нарядном платье обнимала сына на праздничной вечеринке.

Самойлова вместе с мужем Джиганом организовала в честь двухлетия сына Давида вечеринку в стиле Baby Shark. Это любимый мультфильм мальчика.

Сразу после пробуждения Давид получил в подарок от сестер и родителей огромную коробку с подарками. Малыш вначале испугался, что не сможет поднять такой огромный предмет.

Однако Оксана подсказала сыну открыть коробку. Внутри оказались игрушки на любой вкус. Давид сразу же обрадовался. Их он с легкостью заберет с собой.

А вечером вся семья Оксаны Самойловой нарядилась и отправилась на тематический праздник в честь Давида. Именинник надел торжественный костюм. Малыш позировал рядом с красавицей-мамой, которая пришла на вечеринку в салатовом платье с разрезами.

Напомним, ранее Оксана Самойлова показала кадры со съемки Давида в модном образе. Мальчик похвастался тем, как вырос.

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