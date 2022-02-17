«Это все отвратительно!»: Алина Кабаева отреагировала на выступление Валиевой

Российская гимнастка Алина Кабаева прокомментировала драму, которая сложилась вокруг фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. 15-летняя спортсменка, напомним, заняла четвертое место в женском одиночном катании. Притом что пророчили ей золото.

«Почему нужно было ждать до того момента, когда Валиева выступила в команде и завоевала золотую медаль? В связи с этим возникают подозрения в том, что это было сделано сознательно, чтобы отобрать золотую медаль у нашей команды. Если бы Всемирное антидопинговое агентство сделало это своевременно, до Олимпиады, то тогда бы Валиеву заменили, и команда все равно выиграла бы золотую медаль. И все вместе это выглядит отвратительно, как целенаправленный наезд на российский спорт», — заявила гимнастка.

Кабаева также добавила, что Камила — жертва больших закулисных игр. Гимнастка призвала россиян поддерживать нашу замечательную спортсменку.

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