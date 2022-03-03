Данко: «Пусть всякие вроде Лободы едут к себе, раз у нас плохо!»

Артист живет в Крыму. Он рассказал о реальной ситуации на полуострове.

Певец Данко уже несколько лет живет в Крыму. Артист переехал туда со своей гражданской женой Марией Силуяновой после присоединения полуострова к России.

Данко утверждает, что в Крыму не произошло никаких перемен в ценовой политике за последнее время. Истории про подорожание он воспринимает скептически.

«У нас в Крыму все хорошо и спокойно по ценам, никаких потрясений. Я вообще не понимаю, почему началась массовая истерия. Санкции как были, так и есть, как стреляли на востоке Украины, так и стреляют. Пока принципиально ничего в мире не поменялось», — заявил Данко Teleprogramma.pro.

При этом певец подчеркнул, что «всякие вроде Лободы пусть едут к себе, раз у нас плохо»

«А то у нас кормятся и нас же обвиняют во всем. Это информационная война», — заключил артист.

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