«Мое сердце разрывается»: Лобода не смогла сдержать слез о происходящих событиях на Украине

Украинская певица Светлана Лобода в Instagram заявила, что следит за ситуацией на Украине и ей больно от того, что она видит.

«Мое сердце разрывается. С пяти утра на связи с родными и близкими мне людьми. Ну как же это возможно! Господи, остановите все это. Я просто плачу». Светлана Лобода

«Всем нам нужно куда-то успеть, столько-то заработать, с тем-то переговорить. А иногда просыпаешься, и все твои хотелки сужаются только до одной мысли, и имя ей — «мир», «Остановите войну, пожалуйста», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Россия с утра 24 февраля проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

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