«Заряжать положительными эмоциями»: Малькова провела трогательную акцию

Бывшая жена Романа Малькова, который в прошлом году стал четвертым мужем Анастасии Макеевой, Светлана Малькова живет в Словении. Там она дает уроки рисования детям, а недавно организовала онлайн-уроки. Причем, теперь заниматься могут не только юные таланты, но и взрослые.

Накануне художница провела акцию, в рамках которой рисовала вместе с пенсионерами из 24 домов-интернатов Амурской, Псковской, Московской, Ростовской, Новосибирской и других областей России.

«Продолжаем заряжать положительными эмоциями и энергией наших пенсионеров в домах престарелых , несмотря ни на что. Считаю, что они это заслужили!» — написала Малькова.

Также Светлана добавила, что в последнее время получает много негативных сообщений в свой адрес от фолловеров. Многодетная мама призвала всех быть добрее.

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