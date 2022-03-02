Как не модно краситься этой весной
Видео
Приколы со смешными котами
Видео

«Заряжать положительными эмоциями»: Малькова провела трогательную акцию

О результатах художница рассказала в своем инстаграме.

«Заряжать положительными эмоциями»: Малькова провела трогательную акцию
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova/

Бывшая жена Романа Малькова, который в прошлом году стал четвертым мужем Анастасии Макеевой, Светлана Малькова живет в Словении. Там она дает уроки рисования детям, а недавно организовала онлайн-уроки. Причем, теперь заниматься могут не только юные таланты, но и взрослые.

Накануне художница провела акцию, в рамках которой рисовала вместе с пенсионерами из 24 домов-интернатов Амурской, Псковской, Московской, Ростовской, Новосибирской и других областей России.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Скриншот: instagram.com/svetamalkova/

«Продолжаем заряжать положительными эмоциями и энергией наших пенсионеров в домах престарелых , несмотря ни на что. Считаю, что они это заслужили!» — написала Малькова.

Также Светлана добавила, что в последнее время получает много негативных сообщений в свой адрес от фолловеров. Многодетная мама призвала всех быть добрее.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия МакееваРоман МальковСветлана Малькова