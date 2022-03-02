«Солнечный, добрый! Обожаем!»: любимая модель Зайцева поздравила кутюрье с днем рождения

2 марта российскому модельеру Вячеславу Зайцеву исполнилось 84 года. Татьяна Михалкова написала от имени себя и своих родственников теплые поздравления в адрес известного кутюрье и обнародовала фото с ним из личного архива.

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На снимке жена Никиты Сергеевича предстает в тотальном черном образе, а Вячеслав Михайлович преимущественно в красных тонах, искусно сочетав классический стиль вроде сюртука и котелка с джинсами и спортивной обувью.

«С днем рождения, любимый Славочка! Тебе сегодня 84! Ты большой художник! Ты творец! Ты солнечный, светлый, добрый человек! Мы тебя обожаем! Многие лета!

Татьяна, Никита и вся семья Михалковых», — написала Татьяна Михалкова в личном блоге.

Отметим, что в молодости жена режиссера работала манекенщицей, была любимой манекенщицей Вячеслава Зайцева, ведущей моделью в Общесоюзном доме моделей одежды на Кузнецком Мосту и представляла страну на зарубежных показах.

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