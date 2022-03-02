«Мы не знаем, что такое конфликт»: Авербух раскрыл детали нежных отношений с Арзамасовой

По словам хореографа, каждый их день с женой наполнен любовью.

Хореограф Илья Авербух заявил, что у него в отношениях с актрисой Лизой Арзамасовой царит полная гармония и идеальный баланс.

«Мы не знаем, что такое конфликт. Мы не знаем, что такое повышенные тона, косой взгляд и многозначительное молчание. Каждый наш день наполнен тем чувством, которое люди называют «любовь». Илья Авербух

По словам Ильи Авербуха, они с женой с огромным уважением относятся друг к другу. Вдвоем часто гуляют по Москве, ходят в кино и театры. Смотрят фильмы дома. Много времени они проводят с сыном Львом. Два последних года жизни с Арзамасовой наполнены у фигуриста настоящим счастьем. При этом он честно сказал, что не смотрел сериал «Папины дочки», который прославил его жену, сообщает «Комсомольская правда-Екатеринбург».

Напомним, что Илья Авербух и Лиза Арзамасова уже давно вместе. Свадьбу они сыграли в конце 2020 года. Летом прошлого года у пары появился сын Лев.

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