«Не умею именно соревноваться»: Лиза Арзамасова порассуждала о своей спортивной карьере

Артистка Лиза Арзамасова сообщила, что будет болеть за хоккеистов на Олимпиаде в Пекине.

Жена Ильи Авербуха еще недавно переживала за российских фигуристок, а теперь у Арзамасовой новые соревнования и новые бессонные ночи.

«Сколько же эмоций дарит Олимпиада! Сегодня хоккей! Дух захватывает», — написала Лиза Арзамасова.

Актриса добавила, что сама бы не смогла стать профессиональной спортсменкой:

«И вот что я подумала: я бы не смогла быть серьезной спортсменкой. Не потому, что у меня нет так называемого «спортивного характера». В какой-то мере он у меня есть. Я и трудиться умею, и не хнычу по пустякам, и трудностей не боюсь. И не потому, что сердце выпрыгивает из груди даже тогда, когда за других болеешь, а уж как справиться с волнением за свой спортивный результат?».

«Я совершенно не умею именно соревноваться. С детства не люблю конкурсы, «расставление по местам», необходимость побеждать и вырываться вперед. В соревновательной среде я точно психологически — не в своей тарелке. Тем ценнее для меня эти победы больших спортсменов! Для меня это люди почти с другой планеты», — резюмировала Лиза в личном микроблоге.

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