Модный променад: Арзамасова в ветровке карго и трендовых брюках сезона прогулялась по улицам Загреба

Отметив день рождения своей красавицы мамы, актриса Елизавета Арзамасова с мужем Ильей Авербухом улетела в Хорватию. Теплая погода, солнечная атмосфера и морской климат вдохновили звездную пару на прогулку, и по прилете супруги отправились сразу же на променад.

На улицах Загреба Арзамасова отметилась в ветровке карго — с модными нынче накладными карманами – и брюках джоггерах, без которых ни одна модница не мыслит сегодня свой гардероб. «Папина дочка» позировала мужу на фоне залитого солнцем городского уголка.

Напомним, в прошлом году Арзамасова и Авербух стали родителями. У них появился сын Лев, ставший первенцем для «папиной дочки», а для фигуриста — вторым ребенком: от брака с Ириной Лобачевой у него растет сын Мартин.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!