Их нравы: американский «Холостяк» Колтон Андервуд выходит замуж

Его избранником стал импозантный музыкант и политик Джордан Браун.

В апреле прошлого года участник американского шоу «Холостяк» футболист и телеведущий Колтон Андервуд устроил каминг-аут.

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Он сам понял, что гей, только в начале 2021-го, после чего ему стало легче. Ну а когда рассказал об этом широкой публике, он и вовсе стал чувствовать себя на подъеме.

После этого красавец-мужчина извинился перед девушками, которым он дарил или отказывал в розах на телепроекте, особенно перед победительницей проекта Кэсси Рэндольф. По словам Колтона, он испытывал к ней реальные чувства.

Однако под венец он решил повести вовсе не ее, а музыканта и политика Джордана Брауна. Сейчас в личном блоге футболиста пару активно поздравляют с предстоящим событием и радуются за их идиллию.

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