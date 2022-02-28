«Холостяк» Димаш Адилет: что известно про второго участника шоу на ТНТ

26-летний миллионер из Казахстана Димаш Адилет появится в девятом сезоне проекта «Холостяк» на ТНТ. Сайт Teleprogramma.pro расскажет, что известно о новом участнике проекта.

Напомним, в этом году организаторы «Холостяка» решили предоставить участницам выбор. Теперь на проекте два главных героя. Два завидных холостяка — фермер Александр Гранков и бизнесмен-модель Димаш Адилет — будут покорять сердца красавиц.

Если первый холостяк уже заявил о себе первыми интервью, личность второго для многих остается загадкой. Кто такой Димаш Адилет, расскажем нашим читателям.

Предприниматель Димаш Адилет родился в Казахстане в семье богатых бизнесменов. Он получил зарубежное образование. У Димаша две специальности. Он финансист и психолог. Поэтому ему без труда удается найти подход к каждой из участниц шоу «Холостяк».

Сначала Адилет учился в швейцарской школе-интернате, потом стал студентом Гарварда и бизнес-школы Бостона. Димаш бегло разговаривает на русском и английском языках, что подтверждает его микроблог в Instagram. К слову, там у бизнесмена более миллиона подписчиков.

Это вполне естественно, так как у Димаша эффектная внешность. Высокий казах с темными волосами и карими глазами является моделью. Также предприниматель пробовал себя в актерской профессии.

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