«Я давно убегал от себя»: американский «Холостяк» неожиданно признался, что он гей

14 апреля в эфире популярной в США телепередачи Good Morning America появился 29-летний футболист Колтон Андервуд, известный западным зрителям, как главный герой шоу «Холостяк» (The Bachelor) 2019 года. Спортсмен, который на протяжении целого сезона являлся грозой женских сердец, неожиданно заявил на всю страну, что он — гей. То есть, совершил каминг-аут.

«Я давно убегал от себя, давно себя ненавидел. Я гей, и я смирился с этим в начале текущего года, а потом переваривал это. Следующим шагом стало рассказать об этом людям. И это был целый путь, — признался Колтон в эфире. — Меня захлестывают эмоции, но это эмоции счастья и позитива. Сейчас я счастливее и здоровее, чем когда-либо, и это для меня целый мир».

В 2018 году футболист появился в женской версии «Холостяка» (The Bachelorette) и заявил, что на тот момент являлся девственником. Позже у него был собственный сезон, в котором уже девушки добивались его внимания. Победила участница по имени Кэсси Рэндольф. Пара встречалась несколько месяцев и рассталась со скандалом летом 2020 года. Теперь понятно, почему.

В своем выступлении Андервуд извинился перед всеми женщинами, которые участвовали с ним в «Холостяке». Особенно ему жаль победительницу, к которой, как он думал, у него были искренние чувства.

«Прошу прощения за причиненную боль и эмоциональный стресс. Я бы хотел, чтобы все случилось иначе», — обратился мужчина к Кэсси Рэндольф.

Многие жители толерантной Америки с восторгом восприняли признание футболиста. В том числе и создатели западного «Холостяка».

«Как твердо верующие в силу любви, мы празднуем путь Колтона в сообщество ЛГБТ на каждом его шаге», — цитирует продюсеров сайт Just Jared.

Смотрите также: