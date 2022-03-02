«Они же ку-ку!»: Кортнев неожиданно уколол возрастных поклонниц Киркорова

На YouTube-шоу «Откройте, Давид!» Давида Виннера Алексей Кортнев внезапно решил уколоть Филиппа Киркорова.

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Лидер коллектива «Несчастный случай» признался, что уступает в популярности у зрителей королю российской эстрады. Но он нашел себе утешение в том, что его почитатели несколько иного класса, чем у бывшего мужа Аллы Пугачевой.

«Киркоров гораздо популярнее, чем я. Говорю себе: „Послушай, ну его же смотрят женщины старше 55 лет, которые уже ку-ку совсем…“. Это меня утешает», — сказал Кортнев.

По словам артиста, для него творчество — это возможность самореализоваться, а не бесконечный пиар, как в ситуации с Киркоровым. Кортнев прошелся по любви короля эстрады делать коллаборации с молодыми знаменитостями и его эпатажному имиджу.

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