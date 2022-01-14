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«Наш брак исчерпал себя»: Алексей Кортнев объяснил, почему развелся с Ириной Богушевской

Как отметил музыкант, вместе они были всего четыре года.

«Наш брак исчерпал себя»: Алексей Кортнев объяснил, почему развелся с Ириной Богушевской
Ирина Богушевская. Фото: Globallookpress.com

Певец Алексей Кортнев в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей первой женой исполнительницей Ириной Богушевской.

Алексей Кортнев и Ирина Богушевская
Алексей Кортнев и Ирина Богушевская. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«С Ириной я познакомился в студенческом театре МГУ. Мы сыграли спектакль «Бензоколонка». Я сначала влюбился в ее песни, а потом уже в нее. Я был совершенно бесшабашным тогда человеком. У нас родился сын. Это было время надежд».

Алексей Кортнев

Как отметил Алексей Кортнев, они прожили всего четыре года вместе. «В этой ситуации я виноват как мужчина. Наш брак исчерпал себя. Каждый из нас занимался собой. Ира, конечно, большим пожертвовала, чем я. Развод — это было взаимное движение. Это было давно и быльем поросло», — заявил Алексей Кортнев.

Напомним, что в 1988 году у Ирины Богушевской и Алексея Кортнева родился общий сын Артемий. Какое-то время певец не общался с наследником, потому что семья Богушевской была настроена против исполнителя.

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