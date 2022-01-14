«Мы не хотели жить семьей»: Кортнев назвал причины крушения отношений с Рутберг

Как отметил музыкант, о браке и детях они никогда не говорили.

Певец Алексей Кортнев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему распался его гражданский брак с актрисой Юлией Рутберг.

«Когда я встретился с Юлей, наши с Ирой Богушевской отношения были уже пущены под откос. И она, и я, по сути, были свободны. Ее муж Александр Кузнецов уехал в США выстраивать свою актерскую карьеру, а я был в процессе развода. Мы были участниками различных капустников в молодежной секции Дома актеров. Так и начался наш роман. Она мне казалась человеком другого мира. Для меня это был серьезный вызов». Алексей Кортнев

Как отметил Кортнев, о браке они ни разу не разговаривали. «У нас была амбулаторная семья. Было много любовных приключений. Наши взаимное влечение и любовь, которая была, не выдержала этой амбулаторности. Мы не хотели жить семьей», — заявил Алексей Кортнев.

Напомним, что Алексей Кортнев и Юлия Рутберг были вместе десять лет. Детей в этом гражданском браке на свет не появилось.

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