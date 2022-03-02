«Обнять всех жителей своей страны»: Дмитрий Тарасов обратился к россиянам со словами поддержки

Несколько дней подряд Дмитрий Тарасов хранил молчание по поводу той ситуации, которая происходит в мире. Но накануне все-таки обратился к своим фанатам со словами поддержки.

«Готов как минимум — ограничить свою семью от негатива! Как максимум — обнять всех жителей своей страны (а она достаточно многонациональна) и сказать: «Все будет хорошо! Мы выберемся!». Ведь моя страна — такая же семья. Я в ней родился. У меня боль в груди от того, сколько негатива выливается ежесекундно на россиян. На людей, у которых есть много друзей разной национальности и у меня тоже», — написал Тарасов.

Напомним, ранее свое мнение на все происходящее высказал Николай Басков, после чего столкнулся с волной негатива.

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