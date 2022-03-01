«Эхо Москвы» отключили от вещания по требованию Генпрокуратуры

Также ведомство потребовало ограничить доступ к телеканалу «Дождь».

Генеральная прокуратура России потребовала принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам «Эхо Москвы» и «Телеканал «Дождь». Как сообщает «КП», радио «Эхо Москвы» уже отключили от вещания.

Генпрокуратура заявила, что упомянутые ресурсы систематически размещали на своих интернет-сайтах информацию «с призывами к экстремистской деятельности, насилию, а также заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР».

Генпрокуратура направила представления о «незамедлительном устранении допущенных нарушений закона, а также способствовавших им причин и условий, вплоть до немедленного отключения».

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.