«На одной волне»: Ирина Агибалова из «Дома-2» устроила игры с внуками в гостях у старшей дочери

Экс-участница телестройки Ирина Агибалова обожает проводить время с малышами Кириллом и Львом.

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Агибалова с мужем Юрием живут на две страны — Кипр и Россию.

В первой им всегда рада младшая дочка Рита Агибалова, во второй — старшая Ольга Гажиенко.

Сейчас Ирина Агибалова и ее муж находятся в Москве. Их квартира находится неподалеку от места, где живет с семьей старшая дочка пары Ольга Гажиенко.

Ирина Агибалова часто наведывается в гости к дочери, чтобы поиграть с подрастающими внуками Кириллом и Левой.

В сторис микроблога Ирина Агибалова показала, как играет с внуками в скороговорки. Очевидно, что бабушке и мальчикам Кириллу и Льву очень весело вместе.

«Когда с внуками на одной волне», — подписала видео Ирина Агибалова.

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