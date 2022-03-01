«Хороший фильм, жаль, что не увидим»: вышел второй трейлер «Фантастических тварей – 3»

Студия Warner Bros отменила показ нового «Бэтмена» в России, но есть надежда, что ее фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» все-таки появится в прокате.

28 февраля вышел второй русский трейлер картины со множеством новых кадров и датой премьеры — 14 апреля.

Напомним, третий фильм из серии приквелов «Гарри Поттера» покажет противостояние молодого Альбуса Дамблдора и темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда на фоне событий Второй мировой войны. Первого играет Джуд Лоу, а роль второго после скандала с Джонни Деппом исполнил датский актер Мадс Миккельсен, шикарно смотрящийся в позиции злодея.

Российские зрители в комментариях выразили большой интерес к фильму, однако многие не верят, что триквел доберется до кинотеатров после произошедшего с «Бэтменом».

«Наступили темные времена, к сожалению, мы не увидим это кино в кинотеатрах», «Спасибо, «Ворнеры». Вот теперь-то в мире все наладится после отмены киношек, да?», «Хороший фильм, жаль, что не увидим», «Кино должно быть вне политики и сближать людей в трудные времена!» — пишут россияне в комментариях под трейлером.

Добавим, что компании Disney и Sony также решили игнорировать российский прокат своими новинками из-за ситуации на Украине.

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