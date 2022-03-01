Этери Тутберидзе лишилась талантливого двенадцатилетнего ученика после финала Кубка России

Двенадцатилетний талантливый ученик Этери Тутберидзе Николай Колесников в Instagram объявил о прекращении сотрудничества с тренером и ее штабом.
Он выразил благодарность всем, кто ему помогал в его карьере. Прежде всего за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд.
«К сожалению, в жизни любого спортсмена может наступить момент, когда нужно попробовать что-то изменить, чтобы идти дальше к своей цели».
Напомним, что юный ученик Этери Тутберидзе несколько дней назад занял девятое место в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниоров. По сумме баллов он набрал 213,74 балла.
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