Этери Тутберидзе лишилась талантливого двенадцатилетнего ученика после финала Кубка России

По словам Николая Колесникова, в его жизни пришел момент, когда надо что-то изменить.

Двенадцатилетний талантливый ученик Этери Тутберидзе Николай Колесников в Instagram объявил о прекращении сотрудничества с тренером и ее штабом.

Он выразил благодарность всем, кто ему помогал в его карьере. Прежде всего за многолетнюю плодотворную работу, терпение и каждодневный труд.

«К сожалению, в жизни любого спортсмена может наступить момент, когда нужно попробовать что-то изменить, чтобы идти дальше к своей цели». Николай Колесников

Напомним, что юный ученик Этери Тутберидзе несколько дней назад занял девятое место в финале Кубка России по фигурному катанию среди юниоров. По сумме баллов он набрал 213,74 балла.

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