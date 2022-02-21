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«Во время смуты»: Тутберидзе честно назвала имя человека, оказавшего ей поддержку в скандале на Олимпиаде

Заслуженный тренер, как и ее воспитанница Валиева, подвергалась травле.

«Во время смуты»: Тутберидзе честно назвала имя человека, оказавшего ей поддержку в скандале на Олимпиаде
Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press

Олимпийские игры в Китае завершились, а вместе с ними – напряжение, царившее вокруг российской сборной по фигурному катанию. Скандал с допингом в декабрьской пробе 15-летней Камилы Валиевой гремел так громко, что досталось всем, в особенности, конечно, самой девочке и ее наставнику, заслуженному тренеру страны Этери Тутберидзе.

В Сети даже развернулся флэшмоб с хэштегом «позор Тутберидзе», где наставницу клеймили за неудачи ее других фигуристок, а не только Валиеву. Какой прессинг пережила Этери Георгиевна и ее команда, можно лишь догадываться. Сама тренер по завершении Олимпиады высказалась в Сети, честно назвав имя человека, который все это время был рядом и оказывал ей поддержку.

«Какое счастье, что во время смуты Диша меня поддерживала!», — назвала имя заслуженный тренер.

Этери Тутберидзе высказалась после Олимпиады. Фото: instagram.com/tutberidze.eteri/

Дишей Этери Тутберидзе ласково называет свою единственную дочку Диану Дэвис. 19-летняя наследница дебютировала на Олимпиаде в паре с Глебом Смолкиным в танцах на льду. И мама оценила выступление фигуристки, резюмировав его двумя словами: «Путь долог».

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