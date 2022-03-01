«Хочется экшена в чужой семье?»: Костенко рассказала, как нашла общий язык со свекровью

Анастасия Костенко стала третьей женой футболиста Дмитрия Тарасова. Многие скептически относились к их союзу ранее, но пара каждый день показывает и доказывает, что счастлива. В прошлом году модель подарила спортсмену долгожданного сына. Также в семье подрастают две дочки.

А еще Анастасия смогла найти общий язык со свекровью. Об этом она рассказала во время беседы с фанатами в инстаграме.

«Почему всем так хочется экшена в чужой семье? Мы прекрасно знаем друг друга и нашли друг к другу подход», — рассказала Костенко.

Напомним, недавно Костенко и Тарасов вместе со своими детьми и мамами отдыхали на Мальдивах.

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