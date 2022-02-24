«Когда ты Винни-Пух»: Костенко посмеялась над подросшей дочкой от Тарасова, застрявшей в стуле

Двухлетняя Ева во время ужина вызвала у матери насмешки.

В семье бывшего мужа Ольги Бузовой, экс-футболиста Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко уже трое детей. Многодетный отец просто обожает проводить с ними время, собирает всех вместе за одним столом и даже ванну принимает всем составом.

Накануне вечером семейство разместилось в столовой, чтобы отужинать, и Костенко запечатлела этот трогательный момент для микроблога.

В какую-то минуту семейную идиллию нарушили слезы младшей дочки Костенко и Тарасова, двухлетней Евы. Малышка застряла в стульчике и начала плакать. Но мама нашла это забавным и посмеялась над ней.

«Когда ты Винни-Пух, наелась так, что невозможно вылезти», — посмеялась над дочкой мама.

По всей видимости, мама все-таки помогла дочке избавиться от пут. Упитанной, к слову, растет не только малышка Ева, но и младший из детей, трехмесячный Алеша — он совсем богатырь с пухлыми щечками.

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