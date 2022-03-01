«Ты меня вырезала из жизни»: стало известно, кто является отцом ребенка Натальи Фриске

Сестра Жанны Фриске Наталья готовится стать мамой. Растить ребенка она будет одна, так как с отцом малыша она рассталась еще в начале беременности. Об этом певица сообщила в своем инстаграме.

В Сети предполагают, что отец ее ребенка — бывший солист группы «Турбомода» Саша Попов. Недавно певец сам подогрел эти слухи, обратившись к Наталии через соцсети.

«Ты меня вырезала давно из своей жизни», — написал он в инстаграме.

Однако новость о своем возможном отцовстве Попов не комментирует.

«Давайте дождемся в апреле рождения ребенка, это сейчас важнее всего, а отца Наташа, если сочтет нужным, сама назовет, это ее тайна», — цитирует Попова «Комсомольская правда».

Добавим, ранее Наталья Фриске заинтриговала поклонников, объявив, что уже выбрала имя дочке.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.