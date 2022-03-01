«Селинка была у бабушки»: Арсений Шульгин показал, как проводит время с годовалой дочкой

На днях младший сын Валерии Арсений Шульгин и его семья переехали в новую квартиру. Теперь они живут в Москва-сити. Апартаменты находятся на верхних этажах, а из окон открывается завораживающий вид на город.

Арсений не скрывает, что всего добивается сам, без помощи звездной мамы. Он ведет свой бизнес, о чем периодически рассказывает в инстаграме.

«Целыми днями работаю. Все выходные тоже проработал. Селинка была у бабушки с дедушкой. Соскучился», — написал Шульгин.

На опубликованных кадрах звездный наследник показал, как весело проводит время с дочкой.

Напомним, Селин Шульгина родилась 1 января 2021 года. в этом году малышка отметила свой первый день рождения. Бабушка и дедушка души в ней не чают.

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