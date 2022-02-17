«Мы сами превращаемся в детей»: Валерия рассказала, как радуется приезду в гости внучки Селин

Певица Валерия в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказала, как радуется, когда к ней привозят в гости внучку Селин.

«У меня антистресс в этой жизни в виде Селинки. Это я не просто так говорю. Мы с мужем при ее виде сами превращаемся в детей. Надо Йосю видеть. Все для него становится неважно в этом мире. Существует только она. Я не помню, чтобы так с детьми своими играла». Валерия

По словам Валерии, иногда они с мужем приезжают в гости к сыну Арсению, но чаще наследник сам наведывается в дом матери. «В последнее время мы поняли, что лучше к нам ее привозить. Я ее спать укладываю, играю, песенки пою. Кстати, материнские навыки совсем не утратила. Развлечь ее всегда смогу. А вот с коляской не гуляю. Не хочется на гуляния тратить время», — заявила Валерия.

Напомним, что Селин родилась в семье Арсения Шульгина и его жены Лианы. Ранее Валерия признавалась, что плакала от радости, когда у нее появилась внучка.

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