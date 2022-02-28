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«Мы оба преданы служению людям»: принц Гарри и Меган Маркл впервые в этом году появились на публике вместе

Герцоги Сассекские выступили с трогательной речью.

«Мы оба преданы служению людям»: принц Гарри и Меган Маркл впервые в этом году появились на публике вместе
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: globallookpress.ru

Принц Гарри и Меган Маркл впервые в этом году появились на публике вместе. Герцогов Сассекских удостоили американской премии, престижной награды за вклад в общественную жизнь страны. Пара выступила на премии NAACP Image Award с трогательной речью.

Фото принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: instagram.com/hellomag

«Мой жизненный бэкграунд очень отличается от того, в котором росла моя жена, но, несмотря на это, наши жизни пересеклись не случайно. Мы оба преданы служению людям, борьбе с несправедливостью и вере, что к тому, что чаще всего упускают из виду, нужно чаще всего прислушиваться», — передает слова принца Гарри издание Hello.

«Я не могла бы быть более горда тем, что мы делаем эту работу вместе. Я и мой муж занимаемся борьбой за гражданские права, мы посвятили себя и нашу организацию тому, чтобы распространять расовую справедливость и прогресс», — добавила Меган Маркл.

В заключении трогательной речи герцогиня поблагодарила свою маму Дорию Регланд, которая сидела в зале.

В прошлом году герцоги Сассекские запустили благотворительную программу по трудоустройству женщин. Кроме того, Меган остро подняла вопрос об оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком для американок.

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Британская королевская семьяМеган МарклМеган Маркл и принц ГаррипремияПринц Гарри