Еле идет: 62-летний Дмитрий Дибров переполошил фанатов своим внешним видом

Накануне Дмитрий и Полина Дибровы устроили праздник по случаю дня рождения старшего сына Саши. Ему исполнилось 12 лет. Фото и видео с торжества в своем инстаграме опубликовала счастливая мама. Фанаты порадовались за семью, но переполошились за состояние Диброва. Телеведущий едва поспевал за молодой женой во время выноса торта.

Фолловеры отметили, что в последнее время шоумен сильно сдал. Он плохо передвигается, поседел и выглядит не самым лучшим образом.

Напомним, четыре года назад Дмитрий Дибров перенес инсульт. Он долго восстанавливался, прошел курс лечения и реабилитации у лучших специалистов, но, похоже, отголоски болезни дают о себе знать.

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