«Вы ее не знаете!»: Яна Акру рассказала о конфликте с Ольгой Бузовой

Бизнесвумен Яна Акру ответила в личном микроблоге на вопрос о дружбе с Ольгой Бузовой.

Акру перестала появляться в одной компании с певицей. Хотя раньше блондинка с длинными волосами всегда оказывалась рядом с Олей на светских вечеринках и премьерах.

Поклонники Яны поинтересовались в комментариях к одному из последних публикаций Instagram-аккаунта блогера:

«Почему с Олей не общаетесь?».

Акру не стала раскрывать подробности ссоры или рассказать о претензиях в адрес Бузовой. Знаменитость только отметила, что между ними действительно уже нет прежних отношений. Однако Яна уверена, что Ольга всегда придет на помощь в трудную минуту.

«Что бы ни происходило, Оля никогда не оставит в сложной ситуации! Вы ее не знаете! Она всегда над ситуацией! Она всегда сделает все возможное!» — отметила Акру в личном микроблоге.

Напомним, ранее актриса Дарья Юргенс отреагировала на появление в прошлом году Ольги Бузовой на сцене МХАТа. Звезда «Морских дьяволов» и «Брата-2» призналась, что выступление Бузовой оскорбило ее. Дарья не считает коллегу профессионалом.

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