«Придется кувыркаться дальше»: Прохор Шаляпин объяснил, почему стал обольстителем бабушек

Актриса Дарья Юргенс призналась, что была расстроена, увидев Ольгу Бузову на сцене МХАТа. Артистка не воспринимает творчество блондинки и Прохора Шаляпина всерьез.

Лера Кудрявцева в эфире программы «Секрет на миллион» поинтересовалась у звезды «Морских дьяволов» об успехе Ольги Бузовой и других скандальных звезд российской эстрады.

Юргенс ответила, что была шокирована появлением Бузовой на сцене МХАТа.

«Я больше в МХАТ не пойду. Это дискредитация нашей профессии. Я себя чувствовала оскорбленной», – заявила Юргенс.

Не нравится Дарье Юргенс и творчество Прохора Шаляпина. Знаменитость не понимает, зачем человеку с образованием раскручиваться на романах с пожилыми бизнес-леди.

«Мальчик, который неплохо поет. Пару прогнозов погоды послушала… Просто забавно», – призналась Дарья.

К слову, Прохор Шаляпин встретился с актрисой. Прохор заявил, что только скандалами можно сегодня пробить себе дорогу к славе.

«Придется кувыркаться дальше», – рассказал Прохор Шаляпин о своих планах на бабушек.

Отметим, что Шаляпин и Юргенс устроили проверку IQ. Знаменитости с трудом отвечали на вопросы из школьной программы.

«Какое позорище», – признался Шаляпин в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

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