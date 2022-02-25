«Я верила, что музыка вне политики»: Бузова прокомментировала отстранение России от «Евровидения»

Ольга Бузова высказалась в своем Telegram-канале об отстранении России от участия в «Евровидении».

«Я всю жизнь верила, что музыка вне политики. Я почти 18 лет работаю на телевидении! Я артист, моя жизнь давно уже больше чем на 50 процентов принадлежит вам, зрителям. Даже в такой ситуации я продолжаю работать, и мы вместе с командой снимаем шоу «Звезды в Африке», которое стартует 27 февраля в 19:00 на ТНТ. Людям нужно что-то смотреть, люди должны продолжать жить, любить, творить», — сказала Ольга.

Бузова сказала, что сейчас плохо всем, но она не ставит вместо постов в социальных сетях «черные квадраты», не льет слезу, хотя плачет вместе со всеми людьми. Она уверена, что ее миссия — дарить любовь, музыку, энергию.

Звезда считает, что сейчас есть гораздо более важные вопросы, чем «Евровидение».

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