Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют переезд в другую страну

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют переезд из США. Актеры подбирают себе дом на юго-западе Лондона. Летом у Аффлека начнутся съемки в Великобритании и он не планирует расставаться с возлюбленной. Информацию передает издание Daily Mail.

Звезды воссоединились спустя почти 20 лет после расставания. Певица рассказывала, что отношения пары изменились со временем. Лопес признается, что получив второй шанс, актеры больше ценят друг друга.

Совсем недавно недвижимость на юге Лондона приобрела еще одна знаменитая пара. Актер Том Холланд и актриса Зендая купили дом за 3 миллиона фунтов стерлингов. Особняк находится по соседству с домом родителей актера. Переехать Том и Зендая могут уже этим летом.

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