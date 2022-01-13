Бен Аффлек предрек, что в кинотеатрах останутся только сиквелы, а авторское кино уйдет в стрим

Одна из последних работ актера «Последняя дуэль» даже не окупилась в прокате.

Голливудский актер Мэтт Деймон взял интервью у своего давнего друга и коллеги Бена Аффлека. Звезды поговорили о своих новых фильмах и о судьбе кино в целом.

Напомним, оба артиста недавно снялись в исторической драме Ридли Скотта «Последняя дуэль», которая провалилась в прокате, но реабилитировалась на потоковых сервисах. Вспоминая ее, Аффлек отметил, что в новое время авторским вдумчивым фильмам уже нет места в кинотеатрах — им лучше выходить на стриминговых платформах и в формате мини-сериалов.

«Я думаю, что фильмы в кинотеатрах станут более дорогими, событийными. В основном они будут для молодых людей, думающих: «Эй, я так увлечен вселенной Marvel, не могу дождаться, чтобы увидеть, что будет дальше». Фильмов в кинотеатрах будет штук 40 в год, и все, наверное, франшизы, сиквелы, анимация», — цитирует Бена издание Entertainment Weekly.

Аффлек добавил, что очень удивился, когда зрители не пошли в кино на «Последнюю дуэль», ведь, по его мнению, фильм получился очень хорошим. Но затем актер взглянул на показатели интернет-просмотров и понял, что аудитория такого кино просто переместилась в Сеть.

Кстати, в том же интервью Бен признался, что ушел из киновселенной DC, потому что роль Бэтмена не приносила ему радости. Похоже, что популярные франшизы вообще перестали вдохновлять актера.

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