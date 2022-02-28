«Восстановить силы и сон»: Макеева рассказала, как перестать тревожиться и отчаиваться

Изучением психологии Анастасия Макеева занялась еще в прошлом году. Наука так увлекла актрису, что она решила поступить в университет, чтобы получить еще один диплом о высшем образовании.

В своем инстаграме Анастасия рассказала фанатам, как перестать тревожиться и отчаиваться.

«Предлагаю провести в прямом эфире практику на стабилизацию эмоционального состояния, чтобы восстановить силы и сон, убрать тревогу и состояние отчаяния, и в мир транслировать добро, нейтрализуя враждебность друг к другу», — написала Макеева.

Напомним, в конце прошлого года актриса отметила свое 40-летие и впервые в жизни сменила фамилию. Все это она сделала для того, чтобы войти в родовую программу мужа и стать мамой.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.