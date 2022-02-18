«Даже свои деревья»: Макеева с мужем улетела в солнечную Турцию

Анастасия Макеева и Роман Мальков уехали из Москвы в Турцию. В Аланье актриса купила свою квартиру еще в прошлом году. Об этом она рассказала фанатам в инстаграме. Двухуровневые апартаменты находятся всего в 800 метрах от моря.

В своем микроблоге Анастасия поделилась свежими кадрами из курортного городка.

«У меня есть Турция и квартира в Аланье, которая позволяет мне иметь огромный балкон, на котором у меня есть даже свои деревья. У нас есть два кумквата, лимон и мандарин», — похвасталась Макеева.

Напомним, в конце прошлого года Анастасия Макеева отметила свой 40-й день рождения. А в канун юбилея впервые в жизни решила сменить фамилию. Теперь она Малькова-Макеева.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.