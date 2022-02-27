Умер ведущий передачи «Встреча с песней» Виктор Татарский

Виктору Татарскому было 82 года.

В это воскресенье, 27 февраля, стало известно о смерти радиоведущего Виктора Татарского.

О кончине 82-летнего Виктора Витальевича сообщили его коллеги с радиостанции «Радио России».

«Настоящий символ отечественного радиовещания. Человек, без которого трудно представить «Радио России». Виктор Татарский работал до последнего дня. Ему было 82 года», — говорится в официальном заявлении.

Виктор Татарский, начиная с 1967 года был бессменным автором и ведущим радиопрограммы «Встреча с песней», которую любили радиослушатели из разных городов Советского Союза.

В 2017 году радиопрограмма отметила свое 50-летие.

Дата и место прощания с Виктором Татарским будут сообщены позднее.

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