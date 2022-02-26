Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» приостановили членство в Европейском вещательном союзе

Такое решение было принято после отстранения России от участия в «Евровидении».

В связи с тем, что Россия 24 февраля начала специальную операцию на Украине, многие артисты отменили свои концерты, а также праздничные мероприятия.

На днях стало известно, что Россию исключили из участия в конкурсе «Евровидение» в этом году. Такое решение было принято исполнительным советом EBU. Отмечается, что участие России в этом году в песенном конкурсе ухудшит репутацию мероприятия.

Вслед за этой новостью стало известно, что Первый канал, ВГТРК и Радио дом «Останкино» приостановили свое членство в EBU (Европейский вещательный союз). Стоит добавить, что если вещатели не вернутся в союз, то представители России не смогут участвовать в конкурсе в будущем, не только в этом году.

«Отстранение России — последнее, но далеко не первое из подобных решений, связанных с „Евровидением“. Так в 2016 году победу одержала песня „1944“, являющаяся открытым политическим манифестом. При этом спустя несколько лет организаторы конкурса дисквалифицировали Беларусь („Я научу тебя“), сославшись как раз на политику. Это лишь два примера из длинной череды подобных, когда к толкованию термина „политика“ организаторы конкурса подходили необъективно и избирательно. Исполняя волю Евросоюза, при том что половина членов ЕВС в него не входит. К сожалению, ЕВС превратилось в клуб, участники которого находятся в неравных условиях. И мы считаем для себя невозможным оставаться в нем и дальше», — отметили представители Первого канала.

Отмечается, что это решение назревало последние годы, по мере нарастания политизированности в деятельности этой организации, сообщают «РИА Новости».

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