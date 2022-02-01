2022-й только начался, а уже череда смертей: кого мы потеряли в январе

Михаил Зеленский умер от проблем с сердцем, а Леонида Куравлева и Виктора Мережко сгубил коронавирус.

2021-й был не самым простым годом. Пандемия, череда смертей и так хотелось надеяться, что с приходом нового 2022-го можно будет выдохнуть. Станет легче. Ненавистный ковид наконец-то отступит, череда смертей прекратится, но, видимо, надежды, не оправдываются. Только завершился январь, а мы уже успели проводить в последний путь нескольких известных людей.

Виктор Мережко, сценарист и режиссер

Сценариста и режиссера Виктора Мережко не стало 30 января 2022 года. Ему было 84 года, когда дети буквально вынудили отца согласиться на госпитализацию.

Он до последнего не хотел верить, что подхватил коронавирус и надеялся — недуг пройдет сам собой.

В итоге в больницу режиссера почти насильно привез сын Иван. Компьютерная томография показала поражение легких на 90% и 95%. Несколько дней врачи боролись за жизнь пациента, им удалось снизить поражение до 65%, но это не спасло.

За свою творческую деятельность Виктор Мережко создал такие фильмы как «Родня», «Здравствуй и прощай», «Трясина», «Полеты во сне и наяву», «Курочка Ряба» и десятки других. А вот авторские права успел оформить только на два, в которых выступал в качестве режиссера – это «Сонька Золотая Ручка» и «Сонька. Продолжение легенды».

Леонид Куравлев, актер

Говоря про Леонида Куравлева, в памяти сразу всплывают его самые яркие роли: вот он — разухабистый Афанасий Борщев из «Афони», а вот хитроумный и продуманный Жорж Милославский из «Иван Васильевич меняет профессию».

Все эти образы актер примерял на себя, словно второе я и сживался с ними до единого вздоха. Ему довелось сыграть более 250 ролей и поработать с легендарными режиссерами. Он снимался у Георгия Данелии, Леонида Гайдая, Татьяны Лиозновой.

Безупречен в работе и также безупречен в личной жизни: актер более 50 лет прожил со своей женой Ниной Васильевной. А в 2012 году, когда ее не стало, даже заказал один памятник на двоих. Под своим именем оставил место для даты смерти. Теперь там написано: 30.01.2022.

Актер скончался в возрасте 85 лет, умер он в доме престарелых, где находился по собственному решению. По словам детей знаменитости, после смерти жены он впал в депрессию, почти перестал общаться с окружающими. В частном пансионате актера лечили, оттуда после забрали в больницу с высокой температурой и проблемами с дыханием.

20 января состояние Куравлева несколько стабилизировалось и врачи приняли решение выписать его домой, но отметили, что жить осталось совсем недолго. В свою просторную квартиру с видом на Москва-реку он предпочел не возвращаться, а прожил последние дни в хосписе.

Иван Рудаков, актер

16 января не стало актера Ивана Рудакова. Он скончался на 44-м году жизни в реанимации одной из столичных клиник и причиной смерти стали последствия коронавируса.

В больницу мужчина попал в начале года с жалобами на легкие и сердце. Летом 2021 года он переболел коронавирусом, который дал осложнения. Тогда врачи сделали все, что могли, но коварная болезнь отразилась почти на каждом органе.

Актер продолжал появляться на площадке, но сил оставалось все меньше. Иногда говорил коллегам, что до сих пор не может восстановиться.

В итоге больница, ИВЛ и внезапная смерть.

Анастасия Вознесенская, актриса

Поклонники уверены, что причиной смерти народной актрисы Анастасии Вознесенской стала тоска по мужу. Андрей Мягков, знаменитый Женя Лукашин из «Иронии судьбы», в феврале 2021-го, а спустя 11 месяцев не стало Вознесенской.

Они прожили в браке 57 лет. Все, кто знает эту пару, не раз отмечали: такой крепкой и неземной любви можно было только позавидовать. Они практически никогда не расставались. В последние годы своей жизни практически не появлялись на публике, заботясь друг о друге.

Актриса болела последние годы своей жизни, боролась с диабетом. Даже не смогла попасть на похороны любимого мужа. А потом приключился ковид, ослабленный горем и недугом организм стал сдавать окончательно. 14 января ее не стало.

Михаил Зеленский, журналист

11 января пришли страшные новости из Доминиканы. Там скончался российский журналист Михаил Зеленский. Он был на отдыхе вместе с супругой, когда начались проблемы с сердцем.

Ничто не предвещало беды, в тот день Михаил вместе с супругой были в отеле, когда он почувствовал ноющую боль в груди. Вызвали скорую помощь, срочная госпитализация и диагноз — инфаркт миокарда, который вызвали хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Спасти журналиста не удалось. Спустя несколько дней его тело доставили в Россию.

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