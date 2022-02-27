Почему Примадонна? Алла Пугачева раскрыла многолетнюю тайну

На протяжении многих лет Аллу Пугачеву зовут не иначе как Примадонна российской эстрады. Сама артистка называет мифом то, что она к этому стремилась.

А началось все в 1997-м, когда Пугачева представляла Россию на «Евровидении» в Дублине. На конкурс должен был поехать Валерий Меладзе с песней «Примадонна», но поездка не состоялась.

«С этой композицией Валера должен был представлять нашу родину, но перед самим конкурсом мой друг заболел, и я взяла эту большую ответственность на свои плечи. И поехала на конкурс», — рассказала певица на «Русском радио».

Песню «Примадонна» Пугачева посвятила Людмиле Гурченко.

Добавим, что на европейском песенном конкурсе в 1997 году Алла Пугачева заняла 15-е место.

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