Пугачева случайно заглянула на кухню, а там Лиза пляшет с молодой няней Оксаной

Дочка Примадонны самостоятельно прибирала со стола после обеда. А за малюткой приглядывала нянечка.

Дети шоумена Максима Галкина — восьмилетние двойняшки Гарри и Лиза — любят помогать взрослым по дому и в саду. Так, к примеру, сын Примадонны может пропылесосить, повозиться с тестом для пирожков, починить мелкую поломку, а его двойняшка-сестричка всегда готова помочь маме на кухне.

Так, после обеда Лиза прибрала со стола под чутким присмотром няни Оксаны. Помощница Аллы Пугачевой придумала для малютки затейливую игру, чтобы ей было повеселее. Со всеми домашними хлопотами они справились в танце. Лиза порхала по кухне в родовом гнезде в деревне Грязь, пританцовывая с молодой красавицей-нянечкой. Ну а Алла Пугачева случайно заглянула в столовую, подловив, как ее дочурка наводит порядок.

«Наша Мэри Поппинс — Оксана — внедрила творческий подход при уборке на кухне!! Лизе нравится», — подписала домашние кадры с дочкой Примадонны.

Лиза была явно горда собой. За сестренкой, посмеиваясь, со стороны наблюдал Гарри. Он не стал ее отвлекать.

«А со стола вытереть?» — напомнила Лизе мама, приглядывая за тем, как дочка аккуратно сметает все крошки со скатерти. «Вот! Молодец! Убрались?» — поторапливала дочку и ее няню Алла, восторгаясь танцевальной постановкой Лизы.

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