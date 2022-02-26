«Балерина и боксер»: Анастасия Волочкова похвасталась спортивным свиданием с новым возлюбленным

Дмитрий, как и знаменитость, не представляет жизнь без физических нагрузок.

Среди последних публикаций личного микроблога балерины Анастасии Волочковой появилась запись, в которой знаменитость показала фото с тренировки месте с избранником Дмитрием.

Волочкова счастлива, что стала общаться со спортивным молодым парнем.

«Балерина и боксер. Как здорово, что мы с Димой подружились, и у нас нашлось много общих интересов. Помимо строительства и создания Диминой компанией красивых деревянных домов и конструкций и добрых дел, еще и спорт», – отметила Анастасия.

«Сегодня мы провели в моем балетном зале совместное занятие и тренировку. Так приятно разделять одно пространство вместе! И вам желаем спортивных выходных, радости, добра, любви и позитивных эмоций!», – написала в личном микроблоге балерина.

Напомним, ранее Анастасия Волочкова рассталась с банщиком Сергеем Кузнецовым. Бывший возлюбленный Волочковой влюбился в артистку в эфире программы «Давай поженимся» на Первом канале. После эфира Кузнецов созвонился с балериной и встретился с ней. Так начался их короткий роман.

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