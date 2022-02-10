«Не общался с ней и не буду»: бывший возлюбленный Волочковой – о возвращении балерины к Олегу

По словам Сергея Кузнецова, он навсегда вычеркнул из жизни танцовщицу.

Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой управляющий банным комплексом Сергей Кузнецов прокомментировал возвращение танцовщицы к экс-бойфренду Олегу.

«Не общался с ней после расставания и не буду. Этот человек для меня закрыт». Сергей Кузнецов

Как отметил Сергей Кузнецов, не так давно Анастасия Волочкова совершила некий «бесчеловечный поступок». По его словам, любой уважающий себя мужчина, а тем более отец, не простит, что она сделала. Он заметил, что в отличие от Олега снова строить любовь с балериной не планирует, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Анастасия Волочкова недавно опубликовала в Сети снимок с бывшим возлюбленным Олегом. Оказывается, у них остались после разрыва хорошие отношения.

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