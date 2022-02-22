Пиар сам себя не сделает: новый бойфренд Волочковой пришел на Первый канал

Избранник Дмитрий моложе балерины на пару десятков лет, и поклонники уже знают его подноготную.

46-летняя экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова на днях рассекретила нового избранника. Балерина закрутила роман с молодым строителем Дмитрием из Калуги, который помогает ей с баней. Она всячески подчеркивает их с мужчиной близость, а на выходных ездила с ним на его малую родину.

После уикенда, проведенного в компании звезды, Дмитрий и сам проснулся знаменитым. Его невеста, теперь уже бывшая, быстро узнала о его отношениях с Волочковой и выдала всю подноготную: мужчина пытается пиариться, погряз в кредитах, любит жить за чужой счет. После обнародования подробностей новый бойфренд Волочковой отметился на Первом канале.

Дмитрий запечатлелся в студии ток-шоу «На самом деле», Мужчина запостил снимок в своем микроблоге и написал: «На самом деле… Мне известно, где правда, а где ложь. Так важно жить по совести, когда нечего скрывать». Когда именно выйдет выпуск с его участием, пока неизвестно.

Сама балерина, к слову, после путешествия в провинцию начала визуализировать поездку с Дмитрием на Мальдивы.

Смотрите также