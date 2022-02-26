«Это был самый сильный проект»: Виктор Дробыш растрогался до слез из-за шоу «Ты супер!»

Артист даже готов закрыть программу, лишь бы не переживать за судьбы участников.

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш признался, что проект «Ты супер!» довел его до слез.

Отметим, что в шоу участвовали дети, оставшиеся без попечения родителей. Маленькие артисты удивляли своим мастерством настоящих мэтров российского шоу-бизнеса. Виктор Дробыш не мог слушать без слез участников со сложной судьбой.

«Это был самый сильный проект, который был в моей жизни, потому что заставить меня, а я итак пожил достаточно сложной жизнью, но чтобы я вставал с кресла, выходил и плакал стоял… К огромному сожалению, я понимаю, что у этой программы есть будущее», — разоткровенничался он в программе «Однажды» канала НТВ.

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«Очень хотелось бы, чтобы эта программа закончилась и никогда не появлялась, но, к сожалению, таких детей будут находить еще не один сезон, потому что это большая проблема в нашей стране», – добавил Дробыш.

Напомним, ранее Виктор Дробыш вспомнил, как его коллега Иосиф Пригожин ухаживал за певицей Валерией и добивался расположения своей будущей жены.

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