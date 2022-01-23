«Будут все»: Виктор Дробыш даст юбилейный концерт со множеством звезд

Продюсера придут поздравить песней более двух десятков известных артистов.

26 февраля в Москве, на площадке «ВТБ Арена» состоится большой юбилейный концерт известного музыкального продюсера Виктора Дробыша.

55-летний композитор пригласил в свое шоу под названием «Будут все» популярных артистов, с которыми сотрудничает: Диану Арбенину, Лолиту, Стаса Пьеху, Егора Крида, Zivert, Валерию, Наргиз, Николая Носкова, Глюкозу, Славу, Кристину Орбакайте, Maruv, Алексея Чумакова, Владимира Преснякова, Наталью Подольскую, группу «Тутси» и многих других.

Звезды исполнят золотые хиты мастера, а команда проекта снимет весь концерт в большой фильм.

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Вечером, 23 января Дробыш, выложил в Instagram видео, как он подбирает «интро» (музыка, открывающая концерт) для предстоящего шоу.

«Интро» должно быть сумасшедшим. Так что репетируем, ищем, пробуем. Всем хорошей недели и жду вас на концерте!» — написал продюсер.

Напомним, что Дробыш сочинил такие песни, как «Часики» Валерии, «Попутчица» Славы, «Просто любить тебя» Авраама Руссо и Кристины Орбакайте, «Старая история» Стаса Пьехи, «Я тебя не люблю» Григория Лепса и многие-многие другие.

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