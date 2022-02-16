«Кроме жратвы, не предлагал ничего»: Дробыш рассказал, как Пригожин ухаживал за Валерией

Роман Валерии и Иосифа Пригожина закрутился в 2000-х. Тогда певица переживала сложный развод с Александром Шульгиным, которому родила троих детей. Отношения Валерии и Пригожина зарождались на глазах у Виктора Дробыша, который в тот момент работал над новым репертуаром артистки.

Недавно Дробыш рассказал, как Пригожин начинал ухаживать за будущей женой.

«Мы записывали песни в студии, нам нужна была полная тишина. И вдруг скрипела дверь, и появлялась его лысая голова. Пригожин говорил: «Лерочка, а давай пойдем в японский ресторан». Она отвечала: «Иосиф, мы записываем песню, пожалуйста, дайте нам работать». Но он упорно гнул свою линию. А поскольку Валерия ест очень мало, я даже думал сначала, что у Иосифа нет никаких шансов. Потому что, кроме жратвы, он не предлагал ей ничего», — рассказал Дробыш изданию «7 дней».

Напомним, троих детей Валерии Иосиф Пригожин воспитал как своих родных. Они тоже считают продюсера своим отцом. В январе прошлого года певица впервые стала бабушкой. Иосиф души не чает в малышке-внучке.

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