«Есть некоторые последствия»: Дмитрий Соловьев рассказал о проблемах с речью после нападения

Спортсмен поздравил с Днем фигурного катания и сообщил о своем здоровье.

Партнер Ксении Бородиной в шоу «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев признался, что борется с последствиями избиения.

Спортсмен поделился подробностями своего состояния в День фигурного катания.

«С Днем фигурного катания! Хочу в этой же публикации ответить на многочисленные сообщения с вопросами по поводу моего здоровья. Спасибо, дорогие друзья, я потихоньку восстанавливаюсь. Выполняю все предписания врачей, в которые так же входит минимальное использование телефона. В связи с этим пока, к сожалению, не могу отвечать на ваши сообщения и комментарии. По возможности читаю, мне очень приятно», – рассказал Дмитрий в своем микроблоге.

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«Да, есть некоторые последствия, в том числе связанные с речью. Уверен, скоро я с ними справлюсь. Обнимаю крепко», – признался Соловьев.

Напомним, ранее на Дмитрия Соловьева напали обидчики его девушки. Знаменитость заступился за чемпионку Европы по керлингу Анну Сидорову. Все закончилось тем, что Дмитрия госпитализировали в отделение нейрохирургии.

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