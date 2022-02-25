«К гадалке не ходи!»: почему в Европе любая русская женщина с легкостью выйдет замуж, рассказал Васильев

Александр Васильев считает, что наши женщины очень стараются для своих мужчин.

Александр Васильев на канале YouTube Formulamodis высказался о русских женщинах. Он сказал, что прекрасная половина нашей страны если и не относится к самым красивым представительницам человечества, то, по крайней мере, они одни из самых нарядных.

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По словам Васильева, в нашей стране невероятное количество различных салонов красоты, маникюрных, парикмахерских, массажных кабинетов, где дамы старательно улучшают свою внешность. А все потому, что в России мужчин намного меньше, чем женщин.

И, чтобы «отхватить мужика», они постоянно работают над своей красотой. А вот в Америке или Европе, где мужчин больше женщин, такого нет. Поэтому россиянки там пользуются большой популярностью на рынке невест, причем независимо от возраста.

«Например, если в Италию или Испанию приезжает одинокая пожилая русская сиделка лет 65, она обязательно выйдет замуж! К гадалке не ходи! Потому что она будет лучше выглядеть, чем возрастная испанка, у нее будут накрашены реснички и губки, и там одиноких мужчин много», — объяснил Васильев.

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